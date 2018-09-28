عبد الغفار: قرار بإنشاء مراكز التطوير الوظيفي الجامعي

28 سبتمبر 2018 - 10:08 ص

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن أهمية التعاون بين الوزارة والجامعات المصرية، والجامعة الأمريكية؛ يهدف إلى تبادل الخبرات بما يساهم فى ازدهار التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى إطلاق مشروع مراكز التطوير الوظيفي الجامعى والذى يعد أحد ثمار هذا التعاون.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حضوره احتفال الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة إعادة حصول الجامعة على شهادة اعتماد الجودة لمدة 10 سنوات، أنه من المقرر أن يُنشئ هذا المشروع 20 مركزًا فى 12 جامعة حكومية في الصعيد والدلتا ومنطقة القاهرة الكبرى، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID )، وذلك خلال أربع سنوات، موضحاً أن هذا المشروع سيدعم مهارات ريادة الأعمال لدى أكثر من 70% من الطلاب بالجامعات الحكومية.

وأعلن د. عبد الغفار، عن إدراج 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف التايمز البريطاني “Times Higher Education ”، مقارنة بإدراج 9 جامعات فى التصنيف العام الماضي، موجهًا التهنئة للجامعات المدرجة فى التصنيف، مؤكدًا تكليفات الرئيس السيسي لإدراج الجامعات المصرية فى التصنيفات الدولية، مشيدًا بدور لجنة مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولى بها والمشكلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات فى يونيو2017.