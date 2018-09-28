عاطل يقضي ليلة حمراء مع عشيقته ثم يذبحها

28 سبتمبر 2018 - 10:09 ص

أقدم عامل على قتل عشيقته، بعد قضاء ليلة حمراء معها ونشوب مشاجرة بينهما انتهت بقتلها.

وأمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بتشريح جثة، ربة منزل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وكلفت هيئة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة.

وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بسرعة التحريات حول الواقعة.

الواقعة تعود عندما وردت معلومات مباحث قسم مصر القديمة، تفيد بوجود قتيلة داخل إحدى الشقق بمنطقة عين الصيرة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين العثور على جثة سيدة وبها بكدمات وجروح بمناطق متفرقة من جسدها، وبعمل التحريات دلت أن المجنى عليها على علاقة جنسية بعاطل وكان دائم التردد عليها وفى يوم الواقعة نشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بالتعدى عليها بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



