تفاصيل اتهام فنان شهير بترويج الشذوذ الجنسي

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ال تي سي

النيابة العامة

الشذوذ الجنسي

خالد أبو النجا

كشف طارق محمود المحامي، تفاصيل البلاغ الذي قدمه ضد الفنان خالد أبو النجا؛ بسبب ترويجه للشذوذ الجنسي، قائلاً: "اللي بيعمله الفنان شيء مثير للاشمئزاز".

وأضاف "محمود"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "إل تي سي" مع الإعلامي محمد موسي، أن خالد أبو النجا حلل الشذوذ الجنسي من خلال حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر".

وأوضح أن النيابة العامة ستقوم بالتحقيق معه في البداية لأخذ أقواله، ومن ثم ستحقق مع "أبو النجا"، قائلا: " مينفعش حد في بلد الأزهر يطلع يحلل المثلية".

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