الرئيس تحدث في نيويورك بلسان العرب والعالم

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الرئيس السيسي

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طالبت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، المجتمع الدولي، بسرعة تفعيل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تضمنها خطابه التاريخي الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ73، حول المخاطر التي تواجه العالم وعلى رأسها ظاهر الإرهاب الأسود.

وقالت "عتمان"، في تصريحات صحفية لها، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك جيدًا أهمية إيجاد تسوية سياسية للأزمات الراهنة التي تشهدها دول المنطقة، لما سيساهم ذلك في تحقيق الاستقرار لشعوب ودول المنطقة، لافتة إلى أن القضية الفلسطينية تشهد اهتمامًا مصريًا كبيرًا وغير مسبوق في عهد الرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أمام كلمته بالأمم المتحدة لم يتحدث بلسان الشعب المصري وإنما تحدث بلسان الشعوب العربية والإفريقية والعالم بأسره، وهو أمر لم نعتاد عليه من قبل ويضاف إلى سجل إنجازات السياسية الخارجية للدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي.



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