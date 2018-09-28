لأول مرة 19 جامعة مصرية مدرجة في تصنيف "التايمز"

28 سبتمبر 2018 - 10:22 ص

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف التايمز “Times Higher Education” البريطاني ليصل إلى 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 (ألف ومائتين) جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألفًا، على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، وبلغ عدد الجامعات المصرية، 9 جامعات عام 2018، و8 عام 2017، و3 عام 2016.

وأضاف الوزير أن نسبة الجامعات المصرية التي ظهرت في تصنيف التايمز بلغت 1.5%، وهذه النسبة تفوق تعداد سكان مصر (1.3%) من إجمالي تعداد السكان العالمي، ووفقًا لهذا التصنيف الذي يعد من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات تكون مصر تفوقت على العديد من دول العالم المتقدم في التصنيف الدولي للجامعات.

وأوضح "عبدالغفار" في بيان له، أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مؤكدًا الجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع لجنة “مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي” التى شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات فى هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أن اللجنة نظمت أكثر من 20 ورشة عمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية وخبراء من مختلف دول العالم، منوهًا إلى تنامي دور أساتذة الجامعات فى النشر الدولي للبحوث فى كبرى المجلات العلمية.

ويوضح تصنيف Time Higher Education للعام 2019 أن هناك تقدمًا ملحوظًا للجامعات الإقليمية في هذا الترتيب، حيث جاءت جامعات “الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس” فى المرتبة من 601 – 800، وجاءت جامعات “الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا” فى المرتبة من 801 – 1000، بينما جاءت جامعات “عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق” فى المرتبة من 1001-1200.



