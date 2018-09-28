مشاجرة دموية بين عائلتين في إمبابة

28 سبتمبر 2018 - 10:33 ص

نجحت قوات الأمن، في السيطرة على مشاجرة بالرصاص بين عائلتين فى منطقة إمبابة.

وتبين من تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن، أن المشاجرة اندلعت بين "محمد أ إ " عاطل كطرف أول، و"محمد س س " مصاب بجرح قطعى بالذراع اليمنى و"محمد ع ف" مصاب بجرح قطعى بالركبة اليمنى كطرف ثانٍ، بسبب خلافات الجيرة قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم وقيام الثانى (محمد س س ) بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته لم يسفر عن إصابات.

وتمكن ضباط قسم إمبابة من ضبط المتهمين وبحوزة الثانى فرد خرطوش وبحوزة الثالث سلاح أبيض وتم العرض على النيابة.