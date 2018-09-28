مشاجرة دموية بين عائلتين في إمبابة

أحمد الشربينى
نجحت قوات الأمن، في السيطرة على مشاجرة بالرصاص بين عائلتين فى منطقة إمبابة.
وتبين من تحريات وتحقيقات أجهزة الأمن، أن المشاجرة اندلعت بين "محمد أ إ " عاطل كطرف أول، و"محمد س س " مصاب بجرح قطعى بالذراع اليمنى و"محمد ع ف" مصاب بجرح قطعى بالركبة اليمنى كطرف ثانٍ، بسبب خلافات الجيرة قاموا خلالها بالتعدى على بعضهم وقيام الثانى (محمد س س ) بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته لم يسفر عن إصابات.
وتمكن ضباط قسم إمبابة من ضبط المتهمين وبحوزة الثانى فرد خرطوش وبحوزة الثالث سلاح أبيض وتم العرض على النيابة.
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