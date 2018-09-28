اليوم.. إقامة مؤجلات الجولة الخامسة بالدوري

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الممتاز

الدوري

مرتضى منصور

مؤجلات

تقام اليوم الجمعة، مبارتان ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدوري الممتاز، حيث يلتقي فريق الاتحاد السكندري ووادي دجلة، كما يواجه المصري البورسعيدي نظيره طلائع الجيش.

ففى الخامسة مساء يستضيف ستاد الإسكندرية، لقاء "سيد البلد" بقيادة فنية جديدة، بعد تولي حلمي طولان المهمة الفنية، خلفًا لمحمد عمر، المدير الفني السابق، الذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج، ويسعى لاعبي "زعيم الثغر" لحصد الثلاث نقاط لتحسين موقفهم في جدول الدورى

على الجانب الآخر يرفع وادي دجلة شعار لابديل عن الفوز،  لوقف نزيف  النقاط، خاصة وأنه يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

أما اللقاء الثاني حينما يحل فريق طلائع الجيش ضيفًا على المصري البورسعيدي، في السابعة مساءً، على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

ويدخل "المصرى" المباراة بهدف حصد النقاط كاملة، لتحسين موقعه في جدول الترتيب، خاصة وأنه يحتل المركز الثامن برصيد 9 نقاط.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام حسن، إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة لدى اللاعبين بعد الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري، والتأهل إلى نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، للمرة الأولى في تاريخ النادي لحصد نقاط المباراة.

فى حين يدخل فريق الطلائع المباراة، متسلحا بالمعنويات المرتفعة التى يعيشها الفريق بعد الفوز على الإسماعيلي، في آخر لقاءاته في الدوري، ويأمل في الفوز بالمباراة للصعود للفرق المتقدمة في الدوري، خاصة وأن يحتل المركز 13 برصيد8 نقاط، وفي حال الفوز سيحتل المركز الثامن.

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