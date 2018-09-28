"صلاح وماني" يشتركان في رقم قياسي بـ"البريميرليج"

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الدوري الإنجليزي

محمد صلاح

ليفربول

ساديو ماني

اشترك اللاعب المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، لاعبا ليفربول الإنجليزي، في تحقيق رقم مميز بجديد في الدوري.

ويعد محمد صلاح وساديو مانى الثنائى الأكثر صنعًا للفرص التهديفية لبعضهما البعض فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الإنجليزى بـ10 فرص، وهو الرقم الذى لم يحققه أى ثنائى آخر فى البطولة هذا الموسم.

الرقم القياسى الذى حققه الثنائى محمد صلاح وساديو مانى يضع حداً لما تردد عن توتر العلاقة بين ثنائى ليفربول بسبب السباق على تسجيل الأهداف، ويكشف مدى التعاون بين الثنائى لقيادة ليفربول نحو تحقيق الانتصارات.

ويحل ليفربول ضيفاً على تشيلسي في السادسة والنصف مساء غد، السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 18 نقطة حصدها من 6 انتصارات متتالية محققاً أفضل بداية في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر سيتى وتشيلسى أصحاب المركزين الثانى والثالث على الترتيب.


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