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ضبط شبكة دعارة بـ150 جنيهًا للساعة

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ضبط شبكة دعارة

شبكة دعارة

ممارسة الدعارة فى حلوان

نجحت قوات الأمن في ضبط شبكة لممارسة أعمال الدعارة بحلوان داخل شقة سكنية تديرها سيدة تدعى أم أحمد اتخذت منها وكرًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على الرجال راغبي المتعة الحرام مقابل حصولهن على 150 جنيهًا في الساعة.

وردت معلومات لمباحث الآداب بالواقعة، وعقب التأكد من صحة تلك المعلومات وإعداد خطة أمنية محكمة، تم مداهمة الشقة المذكورة، وألقي القبض علي المتهمين في حالة تلبس تتزعمهم المتهمة "أم أحمد" ربة منزل 45 سنة، وبرفقتها رجلان، يدعي "محسن. أ. ع" 36 سنة، ووائل و سيدتان يدعي "صفا" وأخرى وعثر بحوزتهم على منشطات جنسية، وهواتف محمولة ومبالغ مالية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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