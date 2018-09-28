النيابة الإدارية تحظر استخدام الهاتف في العمل

28 سبتمبر 2018 - 11:09 ص

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحظر استخدام الهواتف المحمولة في أوقات العمل، والالتزام بمواعيد العمل الرسمية مع مراعاة آداب اللياقة في تصرفاتهم مع الجمهور ورؤسائهم، والمحافظة علي كرامة الوظيفة، والظهور بمظهر لائق مع ارتداء الزي المناسب أثناء العمل.

وجاء بالمنشور رقم 4 الصادر بتاريخ 25 سبتمبر الجاري، أنه نظرًا لملاحظة بعض الموظفين كثرة استخدام الهواتف المحمولة في أوقات العمل، وكذلك الظهور بمظهر غير لائق بالوظيفة، متمثلا في ارتداء ملابس لا تليق بهيئة قضائية.







