أول تعليق لـ"الحضري" بعد صعود الإسماعيلي

محمد عبد الحارس
عبر عصام الحضري حارس مرمي الإسماعيلي، عن سعادته بعدما صعد فريقه لتفوقه على نظيره الكويت الكويتي بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2.
وكتب «الحضرى»، عبر حسابه على "تويتر": "الحمد لله.. ألف مبروك للنادي الإسماعيلي والبشمهندس إبراهيم عثمان ومجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".
وتأهل الإسماعيلي لدور الـ 16 فى بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعدما حقق فوزًا على فريق الكويت الكويتي بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 2 بفضل تألق الحارس الدولى عصام الحضرى.
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