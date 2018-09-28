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القش والماء العفن تعسر للأمور

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القش
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توفى

القش

الماء العفن

مكان نظيف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تُوفي خالي رحمه الله، وأحسبه من الصالحين.

وأبي رأى أنه يجلس علي قش وتحته ماء متسخ ونتن وفكر أبي أن يسلك إلى مكان جميل، فوجد خالي رحمه الله فى مكان نظيف وجميل ووصل إليه فوجده جميلًا وبه ماء عذب واطمأنت نفسه.. وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد يدل القش للوالد لكونه على ماء عفن على تعسر الأمور فى شيء، وربما يكون الوالد يعاني الآن من الفراغ وعدم التوفيق في أمر.

وربما دل ذلك على المشكلة والمعاناة، ولكن وصوله إلى المكان الجميل واطمأنت نفسه فذلك يدل على الصلاح والخير والنعمة والبركة وتحقيق الأهداف، ويدل على زيادة الرزق ولكن بعد تعب وجهد.

وراحة خالك رحمه الله فى مكانه الجميل دليل على حسن حاله فى الآخرة وحسن مستقره عند الله عز وجل وحسن الثواب، وأنه إن شاء الله من أهل الجنة.

ووصول الوالد إلى الماء العذب خير له وسعادة وسعة رزق وحياة طيبة لقوله تعالى: ( وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ) الأنبياء 30. ولخالك رحمه الله بشرى بحسن مستقر وحصوله على فضل من الله، والله أعلم، وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا، اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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