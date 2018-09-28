على طريقة هابيل وقابيل.. فلاح يقتل شقيقه بأسيوط

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عامل يقتل شقيقه

قتل فى اسيوط

أقدم فلاح بقرية النواورة بأسيوط على قتل شقيقه للخلاف على قطعة أرض، وتم نقل الجثة لمستشفى البدارى المركزى.

وردت معلومات للواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تفيد بمقتل شخص على يد أخيه بسبب خلاف بينهما على قطعة أرض.

وتبين مقتل  " أحمد.ع" 70 سنة على يد شقيقه " حامد . ع" 40 سنة فلاح، بعد مشاجرة بينهما انتهت بمقتل الأول بسبب الخلاف على قطعة أرض، تم نقل الجثة لمستشفى البدارى المركزى.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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