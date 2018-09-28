» تراجع أسعار الذهب

28 سبتمبر 2018 - 11:36 ص

يقدم موقع "المصريون" خدمة لقرائه الكرام لرصد أسعار الذهب بالأسواق.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 598 جنيها في السوق المحلية.

ونستعرض فيما يلي أسعار بيع أعيرة الذهب..

عيار 18: 513 جنيهًا

عيار 21: 598 جنيهًا

عيار 24: 683 جنيهًا

الجنيه الذهب: 4784 جنيهًا

أوقية الذهب: 1188 دولارًا

أسعار الذهب في مصر شهدت اضطرابات كثيرة على مدار الشهر الماضي وذلك بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق فيها نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب بشكل كبير مع زيادة حدة التوترات التجارية بين أمريكا والصين.