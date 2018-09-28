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مدبولي: لم أكن أحلم بالجلوس على كرسي مجلس الوزراء

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أكد هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الحوار بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وشباب جامعة سوهاج كان مثمرًا جدًا، خاصة أنه أوضح للشباب أهمية المشروعات الاستثمارية وطالبهم بعدم التعجل، قائلًا "أنا كنت في سنكم وكانت ظروفي صعبة، البلد كانت خارجة من حرب ولكن ثقوا في قدراتكم، أنا لم أكن أحلم بالجلوس على كرسي مجلس الوزراء".

وأضاف "يونس"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، مع الإعلامي سعيد حساسين، أن زيارات رئيس الوزراء للمدارس بسوهاج  كان لها أثر جيد، تأكدنا من صيانة المدارس وتسليم الكتب المدرسية.

وأكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء،  أن الصعيد على أجندة أولويات الحكومة والدولة مهتمة بتعويضه عن الإهمال في السنوات السابقة.

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