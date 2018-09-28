» "ميدو" ينشر جزءًا من مذكراته: "أنا ميدو"

28 سبتمبر 2018 - 11:46 ص

نشر أحمد حسام ميدو، المحلل الرياضي، مقتطفات من كتاب عن سيرته الذاتية بعنوان حلمي الكابوس.

وقال "ميدو"، في تغريدة بـ"تويتر"، "ويتحدثون بالإسبانية فيما بينهم لا أفهم بما يهمسون ولكني متاكد بأنهم معجبون بي!! ولَم لا فأنا ميدو !!!".

وتابع: "أن ذلك الكتاب يقوم بكتابته بنفسه وسيخرج إلى النور قريبا تحت عنوان حلمي الكابوس".

وبدأ "ميدو" مشواره الاحترافي مبكرًا عام 2000 بنادي جينت البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي في صيف 2001 .

وتدرج ميدو في عدد كبير من الأندية الأوروبية أبرزهم توتنهام ومارسيليا وروما.







