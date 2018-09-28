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بالصور..

أولياء أمور مدرسة "حدائق شبرا الابتدائية للبنين": المدرسة محطمة

دفتر أحوال الوطن

مدرسة شبرا الابتدائية للبنبن المتدهورة
جانب من المدرسة

حنان حمدتو

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معلمين

الأمراض الصدرية

مدرسة

التلاميذ

شبرا

استغاث أولياء أمور مدرسة حدائق شبرا الابتدائية للبنين الكائنة بحارة راتب بشارع شبرا، بوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، نتيجة لما تعانيه المدرسة من إهمال شديد من الداخل في المحتويات الأساسية  كالحوائط غير المرممة والمقاعد المحطمة، فضلًا عن عدم توفر معلمين بالقدر الكافي لتقديم الدروس إلى الطلاب.

وفى زيارة ميدانية للمدرسة رصدت كاميرا الـ«المصريون»، أوضاع المدرسة من الداخل والخارج، إلى جانب رصد آراء أولياء الأمور والتلاميذ فى الطريقة التعليمية  والمعلمين.

وقالت إحدى أولياء الأمور: "إن المدرسة قائمة على فصلين فقط، وعدد التلاميذ فوق الـ70 ولا توجد مقاعد سليمة ولا حتى أرضية سوية  فالأرض طينية شديدة والأتربة  تملأ الفصول والمقاعد وتصيب أبناءنا بالأمراض الصدرية، وعلى الرغم  من أن المدرسة تعد من العقارات الأثرية القديمة كما أنها تابعة لإحدى الشركات الفرنسية التي تملك الأرض ولكن لا حياة لمن تنادى".

ويقول أحد أولياء الأمور: "ليس كل شيء سلبي داخل المدرسة  على الرغم من أن المدرسة حالها لا يسر ولكن المعلمين المتواجدين مستواهم جيد ويعاملون التلاميذ بكل احترام".

وقال سيد المهندس صاحب ورشة تصليح سيارات بجوار المدرسة: "المدرسة سيئة وجوها العام غير ممهد لأى تعليم  والأولاد  نفسيتهم سيئة جدًا، وضع المدرسة داخليا وخارجيا لا يليق بالمعلمين والطلاب، وشكاوى الأهالى متتالية ومتعددة  ودائما ما أسمعهم يرددون هذه الأحاديث، وحاول عدد من الأهالى أن يطالبوا بلجنة من الإدارة التعليمية لإجراء زيارة تفقدية للمدرسة ولكن لا أحد يرد عليهم".

شاهد الصور..

عقود تملك المدرسة الارض مالكها فرنسي




المدرسة من الداخل






المدرسة من الخارج







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