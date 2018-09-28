المالية: مصر على الطريق الصحيح

28 سبتمبر 2018 - 12:41 م

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إشادة كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، فى بيان لها بما أحرزه الاقتصاد المصري من تقدم وتعافٍ تؤكد أننا على الطريق الصحيح فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام، وما أثمر عنه من تزايد معدلات النمو الاقتصادي لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات فى الشرق الأوسط يعكس جهود الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي على صعيد السياسات المالية والنقدية.

وأشار إلي أن الحكومة المصرية مستمرة فى العمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد وترشيد الإنفاق والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة والتركيز على الإصلاحات الهيكلية لمنظومتى الضرائب والجمارك باعتبارهما من المصادر الحقيقية لإيرادات الدولة بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصرى.

وأضاف وزير المالية، أن تصريحات لاجارد عقب اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد التزام صندوق النقد بدعم مصر فى اطار الاصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة مؤخرا مثل قانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وقانون التراخيص الصناعية والتى قد ساهمت بالفعل في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع السياحة والصناعات التحويلية والغذائية مما كان له اكبر الاثر فى تحقيق نمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص وكذلك توفير الوظائف للشباب المصريين، بما يضمن إتاحة موارد كافية للحماية الاجتماعية.

ومن جانبه قال احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن إشادة كريستين لاجارد تعد شهادة ثقة من المؤسسات الدولية وتوضح قوة الاقتصاد المصرى مشيرا الى ان الوزارة قد تبنت خطة هيكلية محكمة لخفض معدلات الدين الذى كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي فى يونيو 2017 الى 98% فى يونيو 2018 واستهداف خفضه الى 92% فى العام المالى الحالى 2018/2019، الامر الذى انعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقى من الناتج المحلى الإجمالي ليصل الى 5.3% عن العام المالى 2017/2018 مقارنة بمتوسط نمو بلغ 2.3% خلال 2011/2014 مشيرا إلى أننا نستهدف هذا العام الوصول بمعدلات النمو إلى 5.8% .

ولفت نائب وزير المالية إلى أن زيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وتحسن صافى الصادرات ادى الى وصول صافى الاحتياط الدولية من النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار فى أغسطس 2018 وهو أعلى معدل لصافى الاحتياطي الأجنبي وصلت إليه مصر على مدار تاريخها بالإضافة الى انخفاض معدل البطالة الى ادناه منذ عام 2010 ليصل الى 9.9% فى يونيو 2018 .

جدير بالذكر أن صندوق النقد قد أصدر تقريرًا يشير إلى قوة الاقتصاد المصرى وسرعة تعافيه نحو تحقيق مزيد من التنمية المستدامة فقد أشادت لاجارد سابقا خلال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين والتى عقدت بشرم الشيخ بنجاح الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر واصفة أيها بالمعجزة عقب ما حققه الاقتصاد المصرى من تقدم بخطى متسارعة فى ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التى مرت بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.



