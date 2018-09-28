"الأوقاف" تعلن إطلاق قوافل دعوية بالمحافظات من اليوم

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وكالات - حنان حمدتو

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المحافظات

وزارة الالوقاف

قوافل دعوية

أعلنت وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، عن استعدادها لإرسال قوافل دعوية بالمحافظات، الأولى إلى الدقهلية، والثانية إلى المنوفية، والثالثة إلى مطروح، والرابعة إلى المنيا، والخامسة إلى البحيرة.

ويترأس قافلة المنوفية الدكتور محمد عزت محمد، مدير عام شئون القرآن بديوان عام الوزارة، بينما يؤدي الدكتور عمرو عبد الغفار كمار، عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بالوزارة، خطبة الجمعة بمسجد أهل السنة بدموه بالدقهلية، في حين يترأس قافلة مطروح الشيخ صلاح سيد عطية عضو المراكز الثقافية ويؤدي خطبة الجمعة بمسجد فجر الإسلام بشرق مطروح.

وتتناول القوافل الثلاث موضوع الخطبة: "بر الوالدين وإكرام ذي الشيبة رؤية شرعية وإنسانية ".



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