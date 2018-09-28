خروج قطار عن القضبان بإمبابة

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أحمد الشربيني
خرج قطار بضائع عن مساره في منطقة البوهي بجوار مسجد المحافظ بحي إمبابة، منذ قليل، ما أثار حالة من الذعر وتوقفت حركة المرور.
وسنوافيكم بالتفاصيل..
عصر
فجر
04:29
شروق
05:51
ظهر
11:51
15:15
مغرب
17:49
عشاء
19:19