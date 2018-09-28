"العريفي" يكشف هذا الأمر عن تركي آل الشيخ

28 سبتمبر 2018 - 01:10 م

قال الداعية السعودي محمد العريفي، إن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، يعتبر من خيار الناس.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه علي "تويتر"، "عرفت معالي الشيخ تركي آل الشيخ منذ عشرين سنة، منذ أن كان طالبًا في الكلية عرفته وأسرته الكريمة، من خيار الناس وبالأخص والده ووالدته الصالحة يُشهد لهما بالصلاح والعبادة والحرص على الخير، فيا ويل من تعرض لعرض أخيه المسلم".

يذكر أن "تركي آل الشيخ" قد تعرض لهتافات معادية، على هامش مباراة الأهلي مع حوريا الغيني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء السبت الماضي، وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة.