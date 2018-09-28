رسالة مهمة من وزير الأوقاف لـ الشباب بخطبة الجمعة

28 سبتمبر 2018 - 01:12 م

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة إلي الشباب، قائلًا لهم: "أنتم اليوم شباب، وغدًا كبار السن، وكما تدين تدان"، منوهًا بأن من ليس فيه خير لوالديه ليس به خير لنفسه.

وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد الخازندار بالقاهرة، اليوم الجمعة، أن الإسلام وصي بالإنسان والقيم الإنسانية، ولاسيما عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.

وأشار وزير الأوقاف، إلي أن الإسلام كرم الإنسان على مطلق إنسانيته، مضيفًا أن الإسلام كرم كبار السن بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس.



