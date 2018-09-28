» ملحن شهير يهدد "الهضبة" بهذا الأمر

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عمرو دياب

أغنية

عمرو مصطفى

ملحن

هاجم الملحن عمرو مصطفى، المطرب عمرو دياب "الهضبة"، مهددًا بالتقدم ضده بشكوى للجهات المسئولة؛ بسبب حذف اسمه من أحدث أغنية تعاونا فيها.

وقال "مصطفى"، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية "باين حبيت" غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو، وهو ما لا يرضيني ولا يرضي جمهوري وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وطالب بعض المعلقين عمرو مصطفى بالتمسك بحقوقه الأدبية، فيما عبر له آخرون عن عدم إعجابهم بالأغنية، مؤكدين أنها لا تضيف شيئاً إلى رصيده الفني.

وقبل هذه الحادثة، سبق لمصطفى ودياب أن تصالحا منذ أقل من عام، وعادا للتعاون الفني مع بعضهما.


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