التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة القادسية

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الرياضة

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الكويت

القادسية

الزمالك

بطولة عربية

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة القادسية الكويتي في إياب دور الـ32 للبطولة العربية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك المباراة بنفس التشكيل الذي بدأ به لقاء المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري المصري، والذي انتهى بفوز الفريق الأبيض (2-1) يوم الأحد الماضي.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش"

الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن.

وفي الهجوم: كابونجو كاسونجو.



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