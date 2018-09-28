» 6 قرارات وزارية تحول ملكية أراضٍ لمشروعات خدمية

28 سبتمبر 2018 - 01:29 م

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وتضمنت القرارات، تخصيص قطع أراضٍ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطات لرفع مياه الصرف الصحي عليها، في كل من مركزي تلا ومنوف بمحافظة المنوفية، ومركزي كفر الدوار وإدكو بمحافظة البحيرة، ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

ونصت القرارات على تخصيص قطع لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدارس تعليم أساسي، بكل من مركز “مطاي بمحافظة المنيا، ومركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ومركز الباجور بمحافظة المنوفية لتوسعة مدرسة الحاجة إحسان الابتدائية”.

وبموجب القرار خصصت قطعة أرض، لصالح المنطقة الأزهرية بالمنيا، لإقامة معهد ديني إعدادي أزهري عليها، في مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وشمل القرار تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، لإقامة مركز شباب عليها في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، لإقامة ملعب خماسي وصالة أنشطة عليها، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتضمن القرار تخصيص قطعة أرض، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء لوحة توزيع كهرباء عليها، ضمن أعمال توصيل الخط المغذي للمنطقة الصناعية والسكنية برشيد، وذلك في الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وتخصيص قطعة أرض أخرى، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء محطة محولات عليها، في مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

ووفقا للقرارات خصصت قطعة أرض، لصالح مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، لإقامة وحدة صحية عليها، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وقطعة أرض، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مكتب جوازات عليها، في مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.



