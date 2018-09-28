  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
1000 جنيه ثمن " الزفة المجنونة" للعريس

1000 جنيه ثمن "الزفة المجنونة" للعريس

صباحي

سجال بين "ساويرس" ونجلة صباحي تعرف علي السبب

مدرسة

مدارس بلا أسوار.. هبوط فى الأرضية.. انفجار أنبوبة بوتاجاز

مبعوث أمريكي : هذه هي الطريقة التي سيزال بها بشار

مبعوث أمريكي: هذه هي الطريقة التي سيزال بها بشار

محمد سعيد رسلان

رسلان: "يتقطع لساني لو قلت حاجة تمس مصر"

وزير المالية

المالية: مصر على الطريق الصحيح

"العريفي" يكشف هذا الأمر عن تركي آل الشيخ

"العريفي" يكشف هذا الأمر عن تركي آل الشيخ

خروج قطار عن القضبان

خروج قطار عن القضبان بإمبابة

صلاح وماني

"صلاح وماني" يشتركان في رقم قياسي بـ"البريميرليج"

عقاب جديد ضد زعيمة "ميانيمار"

عقاب جديد ضد زعيمة "ميانمار"

6 قرارات وزارية تحول ملكية أراضٍ لمشروعات خدمية

آخر الأخبار

مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولي

وكالات - حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

"مدبولى" يوافق على تخصيص 5 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية بالقليوبية

#

نهر نفايات يتحرك فى دولة عربية.. تعرف على السبب

#

إغلاق 91 منشأة طبية مخالفة خلال حملات تفتيشية بالمنيا

#

المغرب يعتمد لجنة وزارية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

وزارة الداخلية

وزارة الاوقاف

مصطفى مدبولى

كوم حمادة

محافظة البحيرة

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وتضمنت القرارات، تخصيص قطع أراضٍ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطات لرفع مياه الصرف الصحي عليها، في كل من مركزي تلا ومنوف بمحافظة المنوفية، ومركزي كفر الدوار وإدكو بمحافظة البحيرة، ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

ونصت القرارات على تخصيص قطع لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدارس تعليم أساسي، بكل من مركز “مطاي بمحافظة المنيا، ومركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ومركز الباجور بمحافظة المنوفية لتوسعة مدرسة الحاجة إحسان الابتدائية”.

وبموجب القرار خصصت قطعة أرض، لصالح المنطقة الأزهرية بالمنيا، لإقامة معهد ديني إعدادي أزهري عليها، في مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وشمل القرار تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، لإقامة مركز شباب عليها في مركز إطسا بمحافظة الفيوم، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، لإقامة ملعب خماسي وصالة أنشطة عليها، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وتضمن القرار تخصيص قطعة أرض، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء لوحة توزيع كهرباء عليها، ضمن أعمال توصيل الخط المغذي للمنطقة الصناعية والسكنية برشيد، وذلك في الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، وتخصيص قطعة أرض أخرى، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء محطة محولات عليها، في مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

ووفقا للقرارات خصصت قطعة أرض، لصالح مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، لإقامة وحدة صحية عليها، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وقطعة أرض، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مكتب جوازات عليها، في مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مشاركة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بعمومية الأهلي
» ملحن شهير يهدد "الهضبة" بهذا الأمر
» 6 قرارات وزارية تحول ملكية أراضٍ لمشروعات خدمية
» غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"
» شاهد.. "الخطيب" يدلي بصوته على لائحة النظام الأساسي
» تراجع أسعار الذهب
» "ميدو" ينشر جزءًا من مذكراته: "أنا ميدو"
» شاهد.. كيف تغنّى هؤلاء الشباب في حب الرسول؟
» شاهد.. كيف حمى هذا الطائر أبناءه من الموت؟
» المالية: لا ضريبة على المواريث
» بدء التصويت بـ«عمومية الأهلي»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية