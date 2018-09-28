رسلان: "يتقطع لساني لو قلت حاجة تمس مصر"

28 سبتمبر 2018 - 01:32 م

بدأ الداعية السلفى محمد سعيد رسلان، إمام المسجد الشرقى بقرية سبك في المنوفية، كلمته عقب أداء صلاة خطبة الجمعة اليوم، بعبارة "يقطع لسانى وتبتر يمينى وتزهق روحى أن أكون سببًا فى فتنة تمس تراب مصر".

وشدد "رسلان"، على أن حب الوطن غريزة، بين الحشرات والحيوانات والإنسان، والتى لابد من الحفاظ عليه، لافتًا إلى أن الحيوانات تدافع عن أوطانها مهما حدث، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على حب الأوطان، مختتمًا حديثه بالدعاء إلى ولاة أمور المسلمين، وأن يوفقهم إلى كل خير.

كان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، قد أكد أن الشيخ محمد سعيد رسلان، قد حضر إلى مكتبه بديوان عام وزارة الأوقاف، وأكد ما أعلنه قبل ذلك من أن طاعة ولي الأمر واجبة، وتعهد بالالتزام التام بتعليمات الأوقاف فيما يتصل بخطبة الجمعة وجميع تعليماتها المنظمة لشئون الدعوة والمساجد، وأن أى تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن سيلتزم بها التزامًا كاملًا، مشيدًا بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح، وأثنى على نظام الخطبة الموحدة، مؤكدًا اقتناعه والتزامه بها.

كما أكد رئيس القطاع الدينى، أن الوزارة لا تقصى أحدًا ممن تنطبق عليه شروط الخطابة، طالما أنه يعمل من خلال تصريح رسمى صادر عن الوزارة، ويلتزم بجميع تعليماتها بشأن ما كلف به من عمل أو سمح له به.

وعلى هذا قرر رئيس القطاع الديني إعطاء الفرصة للشيخ محمد سعيد رسلان، لأداء خطبة الجمعة في ضوء ما تعهد به، وسمحت له مديرية أوقاف المنوفية بالعودة إلى أداء خطبته من الجمعة اليوم بناء على ما تعهد به لرئيس القطاع الدينى، وحضوره للوزارة وتعهده بالالتزام بجميع ضوابط الوزارة.

كما أكد رئيس القطاع الدينى، أن الشيخ سعيد رسلان فى هذا الأمر، شأنه شأن سائر الخطباء المصرح لهم بالخطابة فى الالتزام والمتابعة من قبل الوزارة.



