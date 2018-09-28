  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:17 م
بحث متقدم
1000 جنيه ثمن " الزفة المجنونة" للعريس

1000 جنيه ثمن "الزفة المجنونة" للعريس

صباحي

سجال بين "ساويرس" ونجلة صباحي تعرف علي السبب

مدرسة

مدارس بلا أسوار.. هبوط فى الأرضية.. انفجار أنبوبة بوتاجاز

مبعوث أمريكي : هذه هي الطريقة التي سيزال بها بشار

مبعوث أمريكي: هذه هي الطريقة التي سيزال بها بشار

محمد سعيد رسلان

رسلان: "يتقطع لساني لو قلت حاجة تمس مصر"

وزير المالية

المالية: مصر على الطريق الصحيح

"العريفي" يكشف هذا الأمر عن تركي آل الشيخ

"العريفي" يكشف هذا الأمر عن تركي آل الشيخ

خروج قطار عن القضبان

خروج قطار عن القضبان بإمبابة

صلاح وماني

"صلاح وماني" يشتركان في رقم قياسي بـ"البريميرليج"

عقاب جديد ضد زعيمة "ميانيمار"

عقاب جديد ضد زعيمة "ميانمار"

رسلان: "يتقطع لساني لو قلت حاجة تمس مصر"

الحياة السياسية

محمد سعيد رسلان
الداعية سعيد رسلان

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

أنصار «رسلان»: الله أكبر ولله الحمد

#

700 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لمصر

#

إيقاف «رسلان» يفجر أزمة بين «المداخلة» و«الدعوة السلفية»

#

وزير الأوقاف يُهدي الإخوان رقبة «رسلان»

خطبة الجمعة

جابر طايع

الاوطان

سعيد رسلان

بدأ الداعية السلفى محمد سعيد رسلان، إمام المسجد الشرقى بقرية سبك في المنوفية، كلمته عقب أداء صلاة خطبة الجمعة اليوم، بعبارة "يقطع لسانى وتبتر يمينى وتزهق روحى أن أكون سببًا فى فتنة تمس تراب مصر".

وشدد "رسلان"، على أن حب الوطن غريزة، بين الحشرات والحيوانات والإنسان، والتى لابد من الحفاظ عليه، لافتًا إلى أن الحيوانات تدافع عن أوطانها مهما حدث، لافتًا إلى ضرورة الحفاظ على حب الأوطان، مختتمًا حديثه بالدعاء إلى ولاة أمور المسلمين، وأن يوفقهم إلى كل خير.

كان الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني، قد أكد أن الشيخ محمد سعيد رسلان، قد حضر إلى مكتبه بديوان عام وزارة الأوقاف، وأكد ما أعلنه قبل ذلك من أن طاعة ولي الأمر واجبة، وتعهد بالالتزام التام بتعليمات الأوقاف فيما يتصل بخطبة الجمعة وجميع تعليماتها المنظمة لشئون الدعوة والمساجد، وأن أى تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن سيلتزم بها التزامًا كاملًا، مشيدًا بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح، وأثنى على نظام الخطبة الموحدة، مؤكدًا اقتناعه والتزامه بها.

كما أكد رئيس القطاع الدينى، أن الوزارة لا تقصى أحدًا ممن تنطبق عليه شروط الخطابة، طالما أنه يعمل من خلال تصريح رسمى صادر عن الوزارة، ويلتزم بجميع تعليماتها بشأن ما كلف به من عمل أو سمح له به.

وعلى هذا قرر رئيس القطاع الديني إعطاء الفرصة للشيخ محمد سعيد رسلان، لأداء خطبة الجمعة في ضوء ما تعهد به، وسمحت له مديرية أوقاف المنوفية بالعودة إلى أداء خطبته من الجمعة اليوم بناء على ما تعهد به لرئيس القطاع الدينى، وحضوره للوزارة وتعهده بالالتزام بجميع ضوابط الوزارة.

كما أكد رئيس القطاع الدينى، أن الشيخ سعيد رسلان فى هذا الأمر، شأنه شأن سائر الخطباء المصرح لهم بالخطابة فى الالتزام والمتابعة من قبل الوزارة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مشاركة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بعمومية الأهلي
» ملحن شهير يهدد "الهضبة" بهذا الأمر
» 6 قرارات وزارية تحول ملكية أراضٍ لمشروعات خدمية
» غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"
» شاهد.. "الخطيب" يدلي بصوته على لائحة النظام الأساسي
» تراجع أسعار الذهب
» "ميدو" ينشر جزءًا من مذكراته: "أنا ميدو"
» شاهد.. كيف تغنّى هؤلاء الشباب في حب الرسول؟
» شاهد.. كيف حمى هذا الطائر أبناءه من الموت؟
» المالية: لا ضريبة على المواريث
» بدء التصويت بـ«عمومية الأهلي»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية