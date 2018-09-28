  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:15 م
بحث متقدم
1000 جنيه ثمن " الزفة المجنونة" للعريس

1000 جنيه ثمن "الزفة المجنونة" للعريس

صباحي

سجال بين "ساويرس" ونجلة صباحي تعرف علي السبب

مدرسة

مدارس بلا أسوار.. هبوط فى الأرضية.. انفجار أنبوبة بوتاجاز

مبعوث أمريكي : هذه هي الطريقة التي سيزال بها بشار

مبعوث أمريكي: هذه هي الطريقة التي سيزال بها بشار

محمد سعيد رسلان

رسلان: "يتقطع لساني لو قلت حاجة تمس مصر"

وزير المالية

المالية: مصر على الطريق الصحيح

"العريفي" يكشف هذا الأمر عن تركي آل الشيخ

"العريفي" يكشف هذا الأمر عن تركي آل الشيخ

خروج قطار عن القضبان

خروج قطار عن القضبان بإمبابة

صلاح وماني

"صلاح وماني" يشتركان في رقم قياسي بـ"البريميرليج"

عقاب جديد ضد زعيمة "ميانيمار"

عقاب جديد ضد زعيمة "ميانمار"

سجال بين "ساويرس" ونجلة صباحي تعرف علي السبب

آخر الأخبار

صباحي
ساويرس

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

سجال بين "ساويرس" ومتابعيه بسبب "عبد الناصر"

#

رحيل اتحاد الكرة مطلب شعبى عايزين مليون مشاركة

#

"خناقة" بين "ساويرس" ومتابع بسبب مقتل الراهب

#

ساويرس: هذه حقيقة الصراع بين الإخوان وعبد الناصر

مصر

ساويرس

الجونة

بشري

خضر

دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، وسلمي صباحي، ابنة القطب الناصري حمدين صباحي؛ بسبب قضية مهرجان الجونة.

وكان مخرج شاب يدعي خضر محمد خضر، قد أقام دعوى قضائية ادعى أنه صاحب فكرة المهرجان وتعرض للنصب من بعض الأشخاص، حينما ألمح المخرج إلى أنه يمتلك فكرة مناسبة لحدث يقام بمدينة الجونة، ولكنه يخشى عرضها على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حتى لا تقوم الفنانة بشرى ومنظم الحفلات عمرو منسي بالاستيلاء عليها مرة أخرى، إلا أنه خسر القضية.

وقد قال "ساويرس"، عبر تغريدة له: "لو ليه حق مكانش خسر القضية؟".

فيما علقت عليه سلمي صباحي بقولها: "مش دايما اللي ليه حق بيكسب القضايا للأسف .. لكن بره المحاكم نصدق احساسنا و نحكم عقلنا.. الراجل صادق جدا في كلامه وواصل للناس.. الافضل انك تقعد معاه واسمع منه ماتسمعش من الطرف اللي حواليك بس.. لو هو فعلا صاحب الفكره يبقى له حق اكيد".

جدير بالذكر أن المخرج الشاب هو زوج ابنة الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، قد نشر صورة لمؤسسي مهرجان الجونة السينمائي والتي يظهر فيها ساويرس وبشرى وعمرو منسي وكمال زادة.

إلا أن المفاجأة هي الصورة الأصلية التي نشرها إلى جوار هذه الصورة، حيث يظهر هو فيها إلى جوارهم قبل أن يقوموا بحذفه من الصورة التي قاموا بنشرها.

إلا أن بشرى أصرت على معرفة الفكرة قبل أن تجمعه بساويرس، وبالفعل قدم لها فكرة المهرجان، فقامت بالاتصال بساويرس الذي طلب حضورهم إليه على وجه السرعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مشاركة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بعمومية الأهلي
» ملحن شهير يهدد "الهضبة" بهذا الأمر
» 6 قرارات وزارية تحول ملكية أراضٍ لمشروعات خدمية
» غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"
» شاهد.. "الخطيب" يدلي بصوته على لائحة النظام الأساسي
» تراجع أسعار الذهب
» "ميدو" ينشر جزءًا من مذكراته: "أنا ميدو"
» شاهد.. كيف تغنّى هؤلاء الشباب في حب الرسول؟
» شاهد.. كيف حمى هذا الطائر أبناءه من الموت؟
» المالية: لا ضريبة على المواريث
» بدء التصويت بـ«عمومية الأهلي»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية