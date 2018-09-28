سجال بين "ساويرس" ونجلة صباحي تعرف علي السبب

عمرو محمد
دار سجال بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، وسلمي صباحي، ابنة القطب الناصري حمدين صباحي؛ بسبب قضية مهرجان الجونة.
وكان مخرج شاب يدعي خضر محمد خضر، قد أقام دعوى قضائية ادعى أنه صاحب فكرة المهرجان وتعرض للنصب من بعض الأشخاص، حينما ألمح المخرج إلى أنه يمتلك فكرة مناسبة لحدث يقام بمدينة الجونة، ولكنه يخشى عرضها على رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس حتى لا تقوم الفنانة بشرى ومنظم الحفلات عمرو منسي بالاستيلاء عليها مرة أخرى، إلا أنه خسر القضية.
وقد قال "ساويرس"، عبر تغريدة له: "لو ليه حق مكانش خسر القضية؟".
فيما علقت عليه سلمي صباحي بقولها: "مش دايما اللي ليه حق بيكسب القضايا للأسف .. لكن بره المحاكم نصدق احساسنا و نحكم عقلنا.. الراجل صادق جدا في كلامه وواصل للناس.. الافضل انك تقعد معاه واسمع منه ماتسمعش من الطرف اللي حواليك بس.. لو هو فعلا صاحب الفكره يبقى له حق اكيد".
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