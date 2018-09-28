عامل يقتل آخر ويصيب شقيقه للخلاف على تركيب ماسورة

28 سبتمبر 2018 - 01:43 م

قتل عامل متأثرًا بإصابته بجرح شبه نافذ بالظهر وآخر طعنى بالبطن، وأصيب شقيقه، إثر تعدى عاطل عليهما إثر الخلاف على تركيب ماسورة صرف بكفر الدوار.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، من مستشفى الشاملة العام يفيد بوصول كل من "سعيد ا م"، 35 سنة، عامل، ومقيم بدائرة المركز جثة هامدة؛ إثر إصابته بجرح شبه نافذ بالظهر، وآخر طعني بالبطن من الناحية اليسرى، وجروح قطعية بالذراع اليسرى، شقيقه محمد 21 سنة، عامل، ومقيم بذات الناحية مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس.

بسؤال الثانى اتهم "حمدي م ف"، 32 سنة، عامل، ومقيم بذات العنوان بالتعدى على شقيقه المتوفى بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، وإحداث إصابته التى أودت بحياته لحدوث مشادة بينهما؛ بسبب الخلاف على تركيب ماسورة صرف خاصة بالمتهم.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



