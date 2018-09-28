مبعوث أمريكي : هذه هي الطريقة التي سيزال بها بشار

28 سبتمبر 2018 - 01:43 م

قال جيمس جيفري، المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا، إن قناعة الولايات المتحدة بإزاحة رئيس النظام السوري بشار الأسد من الحكم بطريقة واحدة، وهي من خلال "عملية دستورية".

وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن لدينا قناعة بإمكان إزاحة بشار الأسد عبر عملية دستورية، كما حصل مع رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي أزيح من منصبه من خلال الدستور.

وأوضح أن عزل المالكي جاء بسبب عدم قدرته على منع السيطرة على أراضٍ في العراق، مثلما حدث مع "الأسد".

كما أكد "جيفري"، أن القوات الأمريكية باقية في سوريا، لعدة أهداف منها: "إخراج القوات الإيرانية من سوريا".

وأضاف أن هذه الأهداف قابلة للتحقق فور انتهاء القتال في سوريا، وضمان تنفيذ عملية سياسية تؤدي إلى تشكيل لجنة لوضع الدستور وإجراء انتخابات، والمضي قدمًا في عملية حل سياسي وفقا لقرارات جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.

وتابع: أن واشنطن تعمل مع موسكو لتحقيق هذا الهدف، معتبرًا أن الفرصة سانحة بعد توقف القتال نسبيا في سوريا، لمناقشة كيفية المضي قدمًا في عملية سياسية، تتضمن إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات.

يذكر أنه منذ تولي الرئيس دونالد ترامب، قد تغيرت سياسات واشنطن تجاه سوريا؛ إذ لم تعد تطالب بإزاحة "الأسد" من الحكم ولو بالقوة.



