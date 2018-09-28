"مينا" تطالب الصحة بتطبيق قرار تحمل رسوم الدراسات العليا للأطباء

28 سبتمبر 2018 - 01:44 م

طالبت الدكتور منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، والأمين العام الأسبق لها، وزارة الصحة، وعلى رأسها الوزيرة الدكتور هالة زايد بضرورة سرعة تطبيق قرار تحمل رسوم الدراسات العليا للأطباء، وهو الأمر الذى وافقت عليه منذ شهرين.

وقالت "مينا"، خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "وردت للنقابة سيل من شكاوى الأطباء بالإسكندرية من زيادة 3 أضعاف لرسوم الدراسات العليا بطب الإسكندرية، وتم رفع سعر رسوم الساعة المعتمدة الواحدة من 100 جنيه إلى 300 جنيه، بالإضافة إلى العديد من البنود الأخرى، وبذلك أصبحت رسوم الدراسة بالتيرم الواحد حوالي 4000 جنيه ... وبالتالي التكلفة السنوية حوالي 8000 جنيه، نتيجة مفهومة في ظل تقلص ميزانية التعليم العالي واحتياج الجامعات والكليات للإنفاق على أنشطتها".

وأضافت عضو مجلس النقابة، "من المهم وضروري أن تلتزم وزارة الصحة بتنفيذ القرار الوزاري الذي أصدرته د. هالة زايد بتحمل الوزارة رسوم الدراسات العليا للأطباء منذ شهرين".

وتابعت: "يذكر أن هذا القرار الوزاري جاء تأكيدا لنص واضح في قانون 14 وتعديله بقانون 137 لسنة 2014 ، والذي يلزم جهة العمل بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء وأعضاء المهن الطبية .. يذكر أيضا أن هذا النص القانوني الواضح و الملزم لم يتم تنفيذه منذ عام 2014 وحتى اليوم .. ولكن تنفيذه أصبح ضروريا بعد تأكيده بالقرار الوزاري لوزيرة الصحة ..و بعد التضاعف الرهيب لتكلفة الدراسات العليا التي لا تتناسب اطلاقا مع اجور شباب الاطباء (حوالي 2500 جنيه شهريا) ".