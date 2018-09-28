مدارس بلا أسوار.. هبوط فى الأرضية.. انفجار أنبوبة بوتاجاز

28 سبتمبر 2018 - 01:45 م

تلميذ مريض لمدرسة: "عاوز أنام ربع ساعة يا حاجة ".. مصرع تلميذ بسبب التدافع.. والعثور على ثعبان بمعمل..



خبير تعليم: حذرنا من الاستعجال فى تطبيق أى تطور دون الإعداد للبنية التحتية للمدارس القديمة

مع بدء العام الدراسى الجديد وحديث وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى، عن تطوير المنظومة، شهدت العديد من المدارس فى مختلف المحافظات، الكثير من الأحداث المؤسفة أبرزها عدم استعداد هذه المدارس لاستقبال الدراسة وتجسد ذلك فى غياب بعض العناصر الأساسية للبنية التحتية للمدارس نفسها، خاصة مع وعود الوزير بتوفير التابلت للطلاب.

العديد تساءلوا عن جدوى التابلت فى ظل غياب أساسيات خاصة بالمنظومة مثل بنية المدارس وعدد الفصول وارتفاع عدد الطلاب بكل فصل، وغيرها من الأمور التى تساعد على انضباطها واكتمالها، وترصد "المصريون"، فى السطور التالية أبرز أحداث أول أسبوع بالفصل الدراسى.

مصرع تلميذ بسبب التدافع

سقط تلميذ بالصف لثالث الابتدائى بمدرسة الزهراء الابتدائية ببلقاس فى محافظة الدقهلية، متوفيًا إثر تدافع الطلاب.

وقرر على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلغاء تكليف مدير مدرسة الزهراء الابتدائية ببلقاس، وإحالة مشرف الدور والفناء ومدرس الحصة للشئون القانونية، بعد وفاة التلميذ إبراهيم محمد حسن عبد ربه بالصف الثالث الابتدائى.

وتبين أنه أثناء فسحة المدرسة، حدث تدافع بين التلاميذ، فسقط التلميذ من الدور الثالث على رأسه مما أحدث إصابته وتسبب فى وفاته، وجار تحرير محضرا بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلميذ لمدرسة: "عاوز أنام ربع ساعة يا حجة"







تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو طريف، لطفل يبكى فى إحدى المدارس وهو يقول لمدرسته: "أنا عاوز أنام ربع ساعة بس يا حاجة.. عاوز أنام ربع ساعة والنبي، أنام ربع ساعة يا حاجة واعملكوا اللى انتوا عاوزينه".

وأثار الفيديو ضجة كبيرة على صفحات السوشيال ميديا واتضح أن الطفل مصاب بكسر فى قدمه من 3 أشهر وطريح الفراش، وعلى الجانب الآخر كانت مشكلة تصوير الفيديو للتلميذ الذى أثرت بالسلب على حالته النفسية بسبب السخرية منه، وأدى إلى تدخل الوزارة بمعاقبة المدرسة والمسئولين عن تصوير الفيديو.

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تغلب مدير مدرسة الصداقة بالسد العالى شرق بمحافظة أسوان، على مشكلة صراع التلاميذ على الجلوس فى المقعد الأمامى، والتى تتكرر مع بداية كل عام، والتى تتحول إلى صراعات بين الطلاب.

وقام مدير بإحضار نجار، وقام بتصنيع قائم خشبى مدرج، وقام بترتيب التلاميذ داخل الفصل القصير فى المقاعد الأمامية والأطول فى المقاعد بتتابع الأطوال، مع كتابة اسم التلميذ وطوله فى كشف خاص لكل فصل وكشف أسماء التلاميذ وأطوالهم يكون مع مدرس الفصل، وأدت هذه الطريقة إلى حل الإشكالية بأفكار قد تختلف من مدرسة لأخرى ترضى الكل.

انقلاب أتوبيس مدرسة

أصيب 10 طلاب ومشرفة وسائق أتوبيس، إثر انقلاب أتوبيس مدارس على الطريق الدائرى بالقرب من نفق القطامية القادم من التجمع الخامس فى اتجاه المعادى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

هبوط جزئى فى أرضية مدرسة

تعرضت مدرسة النيل الابتدائية بسوهاج، لهبوط جزئى أسفل السلم، دون حدوث انهيارات فى جدران المبنى، أو وقوع خسائر أو إصابات بشرية بين طلاب أو معلمى المدرسة.

وقال الدكتور عمرو شلتوت، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، فى تصريحات صحفية، إن لجنة ضمت كلًا من عطا الميمونى مدير عام التعليم العام، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، انتقلت للمدرسة لمعاينة الجزء الذى سقط من أرضية المدرسة أسفل سلم الصعود.

إغلاق مدرسة بشكل مفاجئ

فوجئ أهالى طلاب مدرسة الحصافة الإعدادية بشبين القناطر فى القليوبية، بإغلاق المدرسة، بسبب بدء أعمال ترميم وصيانة المدرسة ونقل الطلاب إلى مدرسة كفر الدير فترة مسائية دون علم الأهالى.

وأوضح محمد الحسينى رئيس مدينة شبين القناطر، أنه تحقق من الشكوى بنفسه، وتأكد من أن المدرسة تخضع حاليًا لأعمال صيانة، ولذلك جرى نقل الطلاب، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة المسئولين للتحقيق لعدم إبلاغ الأهالى.

إقالة مدير مدرسة بالشرقية

كشف ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن سبب إقالته لمدير مدرسة فى أيام العام الدراسى الجديد، قائلاَ: "وقفت مدير إدارة عن العمل ومدير مدرسة وأحالتهما للتحقيق".

وأضاف "غراب" " فى تصريحات صحفية: "نزلت أتابع بنفسى ولقيت مدارس مش جاهزة، رغم التقارير التى وصلتنى بجاهزيتها، ولذا أصدرت قرارات عقابية على المسئولين".

تابع محافظ الشرقية: "الأمور مش ماشية صح فى المحافظة، والتقارير التى وصلتنى فيها عدم أمانة، ومش هتعدى على خير".

انفجار أنبوبة فى البوفيه

شهدت قرية ميت ميمون التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل بوفيه مدرسة، وأسفر ذلك عن حدوث كسر فى جدار الغرفة وتهشم زجاج فصول المبنى، وهرعت قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز السنطة، بانفجار أسطوانة بوتاجاز فى بوفيه مدرسة ميت ميمون، انتقل مأمور المركز واللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، وقوات الحماية المدنية، وتم إخماد النيران، وبإجراء المعاينة بعد الحادث، تبين حدوث تلفيات بزجاج المبنى وكسر فى جدار غرفه البوفيه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مدرسة كمال الشاذلى







شهدت مدرسة كمال الشاذلى الإعدادية بمدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد هروبًا جماعيًا لتلاميذ المدرسة من فوق السور الخلفى للمدرسة، وذلك بعد الحصة الأولى فى أول يوم دراسى.

ووجه اللواء سعيد عباس، المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بوضع خطة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية وإعداد تقارير يومية لمتابعة العمل بالمدارس وتقييم الأداء.

مدرسة بلا أسوار

شهدت مدرسة الشهيد هشام رفعت الحسينى الإعدادية بنين، الحرية سابقًا، بشارع الهرم، حالة مروعة من الإهمال الشديد.

فمع حلول العام الدراسى الجديد، المدرسة لم تستعد له نهائيًا، حيث لا يوجد سور للمدرسة من الأساس، ولم تنتهِ المدرسة من بناء السور حتى الآن، وبالتالى فالمجال مفتوح أمام الطلاب للخروج والدخول كما يشاءون.

وشهدت المدرسة أيضًا فى الساعات الأولى، غيابًا تامًا لأعضاء هيئة التدريس.

مدرسة سميرة موسى

شهدت مدرسة سميرة موسى الابتدائية، بشارع الهرم، إهمالًا شديدًا فى المرافق العامة للمدرسة، حيث ظهرت شبكة الصرف الصحي، وأحواض المياه بالمدرسة فى حالة خراب تام، وانفجرت المياه فى الأرض، إضافة لغياب النظافة العامة.

واحتل أولياء الأمور فناء المدرسة والفصول الدراسية، واصطفوا فى طوابير لاستلام الكتب، إضافة لغياب طابور الصباح وتحية العلم، نتيجة فتح أبواب المدرسة على مصراعيها، والسماح للمواطنين بالشارع باستخدام المدرسة كممر للعبور للجهة الأخرى، وغياب المدرسين والإدارة، فضلًا عن انعدام دور مديرة المدرسة التى من المفترض عليها ضبط النظام داخل المدرسة.

كما شهدت المدرسة وجود تلال من القمامة والتراب، بجانب لوحة الكهرباء الخاصة بالمدرسة، التى أهملت وخرجت منها أسلاك الكهرباء.

طالب يصفع مدرسة

أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، فصل الطالب "ع . ا" بالصف الثالث الثانوى، بمدرسة الشهيد طيار أحمد البرعى للتعليم الفنى الصناعى، لقيامه بصفع مدرسة على وجهها وخروجه على الواجب الأخلاقى .

وقال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه تم تفعيل القرار الوزارى رقم 278 لسنة 2016 بشأن لائحة الانضباط المدرسى.

مدرسة تمنع دخول الفتيات بـ"المكياج"

مع أول يوم فى العام الدراسي، طالبت إدارة مدرسة الشهيد عقيد أحمد محمود شعبان الثانوية بنات التابعة لإدارة العمرانية بالجيزة، الطالبات بإزالة الماكياج وأحمر الشفاة خلال دخولهن من بوابة المدرسة.

واستوقفت إحدى المعلمات الطالبات على باب المدرسة وطالبتم بإزالة أحمر الشفاه وإزالة رسوم الحواجب، إضافة إلى تعنيف بعضهن لعدم الالتزام بأجزاء من الزى المدرسى مثل "الطرح" وخلافه.

وأكدت إدارة المدرسة، أن ذلك بهدف تحقيق أعلى قدر من الانضباط.

"حاوى" فى المدرسة

سادت حالة من الذعر الطلاب والمعلمين بمدرسة أحمد عبدالرؤوف عثمان الإعدادية بقرية نزلة عمارة التابعة لإدارة سوهاج التعليمية، عقب عثور القائمين على المدرسة على " ثعبان "دفينة" داخل معمل العلوم" بالطابق الثانى بالمدرسة، مما حث القائمين على المدرسة على إغلاق المعمل والطابق الثانى تماما والمخصص للإداريين.

على الفور، استعانت إدارة المدرسة، بشخص متخصص فى استخراج الثعابين "حاوى" من قرية حاجر مشطا المجاورة لمقر المدرسة، للتعامل مع الدفينة والذى قام بفتح المعمل والبحث عنها، وأكد أنها غير موجودة، لافتا إلى أنها تحتاج إلى رمال للاختباء فيها، وأنه من الواضح أنها هربت خارج المعمل بعد سماعها الأصوات.

وأوضح "الحاوى" أن الدفينة طولها حوالى متر وهى عمياء وتقوم بالقفز على الأشخاص، من خلال الأصوات، وهى منتشرة بشكل كبير، نظرا لأن المنطقة المحيطة بالمدرسة منطقة جبلية وتنتشر بها الثعابين.

ومن جانبه قال خالد يوسف مدير إدارة طهطا التعليمية، أن الإدارة قامت بمخاطبة البيئة والسكان والطب البيطرى والصحة للتحرك إلى المدرسة، والتعامل مع الواقعة بسرعة حفاظًا على الجميع بالمدرسة.

خبير: كان على الوزير تطوير المدارس أولاً

قالت الخبيرة التربوية، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، إن كل التربويين حذروا من الاستعجال فى تطبيق أى تطور بدون الإعداد للبنية التحتية للمدارس القديمة، وبعد الانتهاء منها يتم التشريع فى بناء مدارس جديدة.

وأكدت عبدالرؤوف فى تصريح لـ"المصريون"، أنه كان يجب على وزير التربية والتعليم، تأهيل المدارس أولاً قبل بناء مدارس جديدة، والأهم كان يجب عليه توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام وتوزيع النشرات على المدارس لتوعية أولياء الأمور، إضافة إلى أن البنية التعليمية لم يحدث بها أى جديد.

وأوضحت، أنه لا يوجد جديد لكن الجديد هو كلمة تطوير فقط ولا يوجد تطوير فعلى على أرض الواقع.

وعن وجود "حاوى" فى إحدى المدارس بعد واقعة العثور على ثعبان قالت: إن الأمر يرجع إلى البيئة حيث يوجد الكثير من هذه المدارس فى مناطق صحراوية أو ريفية.

وفيما يخص الهبوط الأرضى لإحدى المدارس قالت: "الهبوط الأرضى هو مشكلة والمسئول الأول فيه هيئة الأبنية بوزارة التربية والتعليم".