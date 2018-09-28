  • الجمعة 28 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
1000 جنيه ثمن " الزفة المجنونة" للعريس

1000 جنيه ثمن "الزفة المجنونة" للعريس

صباحي

سجال بين "ساويرس" ونجلة صباحي تعرف علي السبب

مدرسة

مدارس بلا أسوار.. هبوط فى الأرضية.. انفجار أنبوبة بوتاجاز

مبعوث أمريكي : هذه هي الطريقة التي سيزال بها بشار

مبعوث أمريكي: هذه هي الطريقة التي سيزال بها بشار

محمد سعيد رسلان

رسلان: "يتقطع لساني لو قلت حاجة تمس مصر"

وزير المالية

المالية: مصر على الطريق الصحيح

"العريفي" يكشف هذا الأمر عن تركي آل الشيخ

"العريفي" يكشف هذا الأمر عن تركي آل الشيخ

خروج قطار عن القضبان

خروج قطار عن القضبان بإمبابة

صلاح وماني

"صلاح وماني" يشتركان في رقم قياسي بـ"البريميرليج"

عقاب جديد ضد زعيمة "ميانيمار"

عقاب جديد ضد زعيمة "ميانمار"

انتحار عامل بالمبيد القاتل في البحيرة

قضايا وحوادث

انتحار طالبة
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

«العقرب» و«العميد».. أشهر الملصقات الإعلانية للمعلمين بالبحيرة

#

يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى

#

مصرع عامل في سقوط أسانسير من الطابق الحادي عشر

#

"صيادلة البحيرة" تعلق على وفاة طفلة ضحية حقنة بالخطأ

انتحار عامل

خلافات اسرية

مبيد حشرى

المبيد القاتل

انتحر عامل بتناوله مبيدًا حشريًا لمروره بحالة نفسية وخلافات أسرية بقرية دسونس بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول "محمد ع ع"، 45 سنة، عامل، ومقيم قرية دسونس بدائرة المركز مصاب "إدعاء تسمم فسفورى"، وتوفى عقب وصوله.

بسؤال شقيقه "فتحى  ع ع"، 51 سنة، عامل، ومقيم قرية الوكيل مركز كفر الدوار، قرر تناول شقيقه قرص مبيد حشرى "خاص بتخزين الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب خلافات أسرية، مما أدى إلى إصابته ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

ظاهرة دينا الشربينى.. ماذا تعني؟!

محمود سلطان

لماذا لم يصوت الأشقاء لمحمد صلاح؟!

فراج إسماعيل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

الحكاية مكتملة..من 5 يونيو إلى كامب ديفيد (1-2)

د. هشام الحمامي

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مشاركة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بعمومية الأهلي
» ملحن شهير يهدد "الهضبة" بهذا الأمر
» 6 قرارات وزارية تحول ملكية أراضٍ لمشروعات خدمية
» غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق"
» شاهد.. "الخطيب" يدلي بصوته على لائحة النظام الأساسي
» تراجع أسعار الذهب
» "ميدو" ينشر جزءًا من مذكراته: "أنا ميدو"
» شاهد.. كيف تغنّى هؤلاء الشباب في حب الرسول؟
» شاهد.. كيف حمى هذا الطائر أبناءه من الموت؟
» المالية: لا ضريبة على المواريث
» بدء التصويت بـ«عمومية الأهلي»

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • عصر

    03:15 م

  • فجر

    04:29

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    11:51

  • عصر

    15:15

  • مغرب

    17:49

  • عشاء

    19:19

من الى
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك
الديهي
صلاح والجماهير
عملات معدنية