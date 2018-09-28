انتحار عامل بالمبيد القاتل في البحيرة

28 سبتمبر 2018 - 01:47 م

انتحر عامل بتناوله مبيدًا حشريًا لمروره بحالة نفسية وخلافات أسرية بقرية دسونس بالبحيرة.

وردت معلومات للواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، من مستشفى كفر الدوار العام، بوصول "محمد ع ع"، 45 سنة، عامل، ومقيم قرية دسونس بدائرة المركز مصاب "إدعاء تسمم فسفورى"، وتوفى عقب وصوله.

بسؤال شقيقه "فتحى ع ع"، 51 سنة، عامل، ومقيم قرية الوكيل مركز كفر الدوار، قرر تناول شقيقه قرص مبيد حشرى "خاص بتخزين الغلال" لمروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب خلافات أسرية، مما أدى إلى إصابته ووفاته، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.