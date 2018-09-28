قطع المياه عن مدينة بدر لمدة 8 ساعات

28 سبتمبر 2018 - 01:54 م

قال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم قطع المياه بالمدينة، وذلك ابتداءً من الساعة 6 صباح اليوم، الجمعة، وحتى الساعة 2 ظهر نفس اليوم، ولمدة 8 ساعات، نظرًا لقيام شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن مأخذ المياه بمدينة العاشر من رمضان، ما يؤدي إلى توقف تشغيل مأخذ المياه لمحطات الروافع والتنقية، وبالتالي قطع تغذية المياه بمدينة بدر، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة بموزع الاستبدال بمحطات مدينة بدر.

وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرًا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.



