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بالفيديو والصور.. ختام النشاط الرياضي للأسر الجامعية

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خالد الغندور

الأسرات الجامعية

الكرةالطائرة

اختتمت أمس اللجنة المنظمة لمهرجان الأسرات الجامعية فعاليات النشاط الرياضي الذي يضم (كرة قدم - تنس طاولة - شطرنج - جري تتابع - البلاي ستيشن - كرة قدم بنات - Connect 4 - الكرة الطائرة -  إكس بوكس).

بحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى أسقف عام الشباب، النائب إيهاب الطماوي، كابتن خالد الغندور، كابتن عماد النحاس، ممثلي الأمانة العامة للأسرات الجامعية، وذلك بملعب الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

فيما أعرب الأنبا موسى عن بالغ سعادته بالضيوف والشباب المشارك الذي اعتبره نيافته خط الدفاع الأول عن الوطن والكنيسة بما يمثله الشباب من طاقات كبيرة، ومن جانبه أشاد الكابتن خالد الغندور بالفعالية الشبابية الرياضية وقال مازحًا إنها المرة الأولى التي يزور فيها الكاتدرائية ولن تكون الأخيرة.

فيما قدم كابتن عماد النحاس الشكر إلى اللجنة المنظمة للمهرجان لدعوتهم له قائلاً: "أنا سعيد جداً بدعوتكم لي"، وأشاد بالفرق المشاركة فى النشاط الرياضي "كرة القدم" قائلاً: مواهب محترمة فى الكورة ودورة قوية بين شباب الجامعة.

وحصلت المركز الأول فى كرة القدم شباب أسرة مارجرجس حقوق، المركز الثانى أسرة ابونا فلتاؤس والأنبا أنطونيوس، المركز الثالث أسرة البابا كيرلس والأنبا توماس.

وفى تصريحات صحفية قال "إبرام لويس" المسئول بالمهرجان إن حفل الختام وتوزيع الكؤوس 5 أكتوبر المقبل 2018، وسيتم تكريم أكثر من 500 شاب وشابة بجانب تكريم خاص لكل أعضاء لجان التحكيم فى الثلاث أنشطة للمهرجان.

يذكر أن المهرجان من الأنشطة المركزية لخدمة الأسرات الجامعية، ويتضمن المهرجان ثلاثة أنشطة رئيسية "النشاط الروحى، النشاط الفني، النشاط الرياضي" وجاء شعار المهرجان هذا العام بعنوان (الفرح 2018) " لاَ تَكُنُ إِلاَّ فَرِحًا"(تثنيه 15:16).

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