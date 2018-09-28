إنذارات تحذر من تسونامي يضرب إندونيسيا قريبًا

28 سبتمبر 2018 - 02:06 م

أصدرت إندونيسيا عن طريق أجهزتها الداخلية، إنذارات للمواطنين تحذرهم من حدوث أمواج مد عاتية تسونامى الفترة القادمة وذلك بسبب زلزال عنيف ضرب وسط جزيرة "سولاوسي" داخل البلاد.

وقال مركز المسح الجيولوجى الأمريكى، حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هذا الزلزال بلغت شدته 7.5 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات، ومركزه يقع على بعد حوالى 56 كيلومترا شمال شرق بلدة “دونجالا”.

وفى وقت سابق اليوم، كان زلزال بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب المنطقة ذاتها ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 10 وتدمير عشرات المنازل.

يشار إلى أن إندونيسيا تقع فيما يعرف بمنطقة الحزام النارى التى تنشط بها الزلازل والبراكين.



وفى ديسمبر من عام 2004، ضرب زلزال هائل بلغت شدته 9.1 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل “سومطرة” غربى إندونيسيا؛ ما أثار موجات مد عاتية (تسونامي) أودت بحياة 230 ألف شخص فى 12 دولة.