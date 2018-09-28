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المخرج "محمد نصر" يحذر جمهور الأهلي من هذا الكمين

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محمد نصر

تداول منشور علي موقع التواصل الاجتماعي من أحد متابعي المخرج محمد نصر، مخرج المباريات الشهير، وهو يحذر جمهور الأهلي من التشجيع من مدرجات الثالثة شمال في مباراة وفاق سطيف القادم.

وقال حساب يدعى "نوري": "تنبيه هام.. يا ريت كل جمهور الأهلي إلي رايح ماتش وفاق سطيف، يقعد في نص الملعب ويسيب مدرج ثالثة شمال فاضي تمامًا، علي الأقل المباراة دي بس".

وتابع:"لان معني أن واحد عايز أكثر من 500 تذكرة بأي سعر في الثالثة شمال ومش معروف هو مين وعاوزهم ليه دي معناها أن في شي قذر يدبر وراء الأسوار".

وأضاف راجيًا المشجعون:"أرجوكم يا شباب، دم مشجع واحد بمليون بطولة".  

وكان جمهور القلعة الحمراء قد هاجم بعض الشخصيات في مباراة حوريا الغني والتي فاز بها الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

يذكر أن مباراة النادي الأهلي سيواجه فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي الأفريقي، والمقرر أن تقام في الثاني من أكتوبر المقبل بالقاهرة، فيما تقام مباراة العودة يوم الـ23 من ذات الشهر بالجزائر .



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