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1000 جنيه ثمن " الزفة المجنونة" للعريس

1000 جنيه ثمن "الزفة المجنونة" للعريس

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1000 جنيه ثمن "الزفة المجنونة" للعريس

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1000 جنيه ثمن " الزفة المجنونة" للعريس
1000 جنيه ثمن " الزفة المجنونة" للعريس

علاء صباح

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البحيرة

سيارة ملاكي

العريس

السائق

1000 جنيه

شهدت مدن وقرى محافظة البحيرة مؤخرًا، العديد من الطقوس الغريبة، التي لم تشهدها أي محافظة من قبل، حيث يقوم "العريس"، بتأجير سيارة ملاكي لكي تقوم بزفافه مع عروسته، مقابل مبلغ 1000 جنيه، بشرط أن يقوم السائق بعمل "زفة أمريكاني"، وهي أن يقوم بشد فرامل اليد، لتحدث الإطارات صوتًا مرتفعًا، نتيجة شدة الاحتكاك بالطريق العام.

وأكد سعيد صبري، "سائق"، أن هناك العديد من العادات المبتكرة حديثاً ظهرت مؤخراً في العديد من القري بمحافظة البحيرة، حيث يقوم "العريس"، بتأجير سيارة ملاكي لكي تقوم بزفافه بمبلغ 1000 جنيه، مضيفا أن أجر السيارة الملاكي متوقف علي ما يبذله السائق في "الزفة"، وهي أن يقوم بعمل العديد من "الغُرز"، حيث يقوم مسرعاً بإخراج نفسه من بين العديد من "المزانق" من السيارات الأخري المتواجدة في نفس "الزفة".

وأوضح أن الأهالي يسمون الزفة الأمريكاني بـ"الزفة المجنونة" بسبب ما تحدثه من إثارة وأصوات مرتفعة، لافتا إلي أن العريس يشترط علي السائق أن يقوم بعمل هذه الأشياء وسط الزفة، مقابل زيادة أجرة.


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