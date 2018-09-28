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مشاجرة بالسلاح بأسوان ومقتل عامل

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مشاجرة
مشاجرة

أحمد الشربينى

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أسوان

مشاجرة بالسلاح

اشتباكات بالسلاح

تمكنت أجهزة الأمن في أسوان، من السيطرة على مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر، وبحوزتهم سلاح نارى وذخائر.

وردت معلومات لمركز شرطة أبوسمبل بمديرية أمن أسوان، تفيد باندلاع مشاجرة ومتوفى ومصاب بمنطقة توماس وعافية بدائرة المركز، وتبين حدوثها بين "عبدالله ت" جثة هامدة؛ إثر إصابته بطلق خرطوش بالظهر، و"أحمد ع" مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم كطرف أول، وأربعة أشقاء "محمود م.- سيد م.- مرزوق م.- حمتو. م" كطرف ثانٍ، لوجود خلافات بين الأول والثالث قام على أثرها الثالث بالتعدى بالضرب بسلاح نارى (خرطوش ) كان بحوزته وإحداث إصابة الأول والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن "بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار".



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