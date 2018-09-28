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محمد صبحي يوجه رسالة إلى جمهوره بسبب "خيبيتنا"

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جمهور

محمد صبحي

مسرحية

وجه الفنان محمد صبحى، رسالة  شكر وتقدير إلى جمهوره داخل مصر وفى الوطن العربى، مشيرا إلى أنه سيواصل مسيرة عمله واجتهاداته  الفنية من أجل الحفاظ على  القيم التى عاهد محبيه عليها منذ أن دخل عالم الفن، مؤكدا أنه متفائل خيرا بمسرحيته الجديدة "خيبيتنا".

وقال "صبحى"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "إلى جمهوري الحبيب، مازلت مُصرًا أن احترم عقلك وأن أبهجك بالمتعة البصرية والسمعية والذهنية".

وأضاف "وأخاطب  الجمهور  بأننا سنضيف لمسرحنا مشاهدًا واعية  سنفتخر بها مثلما فعلنا فى مشوارنا  قبل ذلك".

وعلق رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور، فقال محمد سليم: "طول عمرك يا استاذ محمد محترم وتحترم فنك وجمهورك وفقك الله واطال بعمرك".

وأضافت ياسمين ناصر، "أنا فخورة أني عندي فنان بمعني الكلمة زي حضرتك ربنا يجعل مسرحيتك الجديدة  "خيبيتنا" خير عليك وعلينا كلنا اتمني لك النجاح و التألق دائمًا كل يوم بحبك اكتر من الأول حضرتك بالنسبة لي فنان مسرحي من الدرجة الأول وبامتياز".


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