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ضبط خلية إرهابية خططت لاغتيال "بان كي مون"

عرب وعالم

أمريكا تتهم أقارب بان كى مون في قضية رشوة
بان كي مون

وكالات

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خلية إرهابية

اغتيال بان كى مون

خلية ارهابية فى لبنان

قررت سلطات الإدعاء المختصة بالقضاء العسكرى اللبنانى، إحالة 4 إرهابيين يحملون الجنسية الفلسطينية، إلى جهات التحقيق العسكرية، لاتهامهم بمحاولة اغتيال الأمين العام للأمم المتحدة (السابق) بان كى مون.

وكشفت التحقيقات التى باشرها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أن الإرهابيين الأربعة ( 3 هاربين وواحد ألقى القبض عليه ) خططوا لاغتيال الأمين العام للأمم المتحدة (السابق) بان كى مون، خلال زيارته إلى لبنان عام 2013 لتفقد قوات الطوارىء الدولية العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل).

وتبين من التحقيقات أن المتهمين حاولوا وضع سموم قاتلة فى خزانات المياه التي يستخدمها الجيش اللبناني بهدف قتل أكبر عدد من العسكريين اللبنانيين، إلى جانب التخطيط لعملية إرهابية فى منطقة (سريدينا) فى إيطاليا.



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