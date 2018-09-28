التطرف يغلق حضانتين بشبرا الخيمة

28 سبتمبر 2018 - 02:57 م

أغلق الدكتور علام مرزوق، محافظ القليوبية، حضانتين بمنطفة شبرا الخيمة، بدعوى تدريس مناهج تعليمية متطرفة للأطفال فى مرحلة رياض الأطفال.

وأكد المسئولون اكتشفوا أن المناهج التى تُدرس فى الحضانتين تعتمدان على التشدد الديني والتلقين من دون تنمية المهارات، وتزرع التطرف للأطفال فى سن مبكرة بحسب ما نقلته مذيعة قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأشارت إلى أنه فور تلقى الدكتور علام مرزوق، محافظ القليوبية، شكاوى من المواطنين، أمر بتشكيل لجنة، برئاسة اللواء مجدى الوسيط، رئيس مدينة شبرا الخيمة، للتفتيش على هذه الحضانات، فتبين أن الحضانتين تعملان من دون ترخيص، وبالمخالفة إلى لائحة تشغيل دور الحضانة رقم 244 لسنة 2012، كما تبين أيضًا أن الحضانات غير مؤهلة، وأن الفصول لها بها وسائل للإيضاح، وإن أغلب المعلمات غير مؤهلات تربويًا، وليس لديهن الخبرة الكافية.

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