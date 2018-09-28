» «فيس بوك» يثير مخاوف المستخدمين بتسجيل خروج مفاجئ

28 سبتمبر 2018 - 03:03 م

أثار تطبيق «فيس بوك»، الجدل بين مستخدميه حول العالم، صباح اليوم، الجمعة، بسبب تسجيل خروج مفاجئ من حساباتهم على الشبكة، وسط مخاوف من حدوث اختراق أو سرقة معلومات المستخدمين.

وصباح اليوم، ظهر للمستخدمين أنه قد تم تسجيل خروج وانتهت صلاحية الجلسة في الفيس بوك والماسنجر، ويجب تسجيل الدخول وتأكيد هوية المستخدم من جديد بعد ظهور هذه الرسالة “Session expired please log in again ".

وأوضح «فيس بوك»، أنه سيتم البحث في المشكلة، وسيتم إيجاد رد لها ولكن في وقت لاحق، وأصابت تلك المشكلة الهند والفلبين ويعتبران أكبر سوقين للفيس بوك.

فيما قال وليد حجاج، الخبير في أمن المعلومات، إن العطل الذي تعرض له موقع "الفيسبوك"، وأدى إلى تسجيل خروج للحسابات الشخصية للمستخدمين أثر على دول كثيرة أوروبية، ولكن لم يحدث في دول عربية شيىء يذكر إلا في مصر فقط.

وأشار "حجاج"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن تسجيل خروج حسابات المستخدمين قد يكون سببه إجراء تحديث للبيانات، أو حدوث عطل فني في "سيرفير" بالفيسبوك، أو محاولة للاختراق لأحد "سيرفر" الفيسبوك.

ووجه رسالة إلى المواطنين، "متقلقوش.. المهم تكونوا عارفين كلمة السر والإيميل لحسابك"، متوقعا أن المشكلة لم تحل بعد، مستدلا إلى أن مارك زوكربيرغ لم يخرج لتوضيح الأمر بعد.



