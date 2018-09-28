» بالفيديو.. حقيقة إغلاق شبكة "فيس بوك"

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فيديو

فيس بوك

مارك زوكربيرج

مقطع فيديو

انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمؤسس شركة "فيس بوك"، "مارك زوكربيرج"؛ يتحدث من خلاله عن نيته في إغلاق الشبكة العنكبوتية الأبرز في العالم.

واكتشف الكثير من مستخدمي مواقع التواصل تحريف الفيديو عن طريق برامج تحرير الفيديو، وهو ما أكده موقع "snopes" الأمريكي.

لقد صادف معظم مستخدمي الإنترنت العديد من الصور المزيفة في عالم الإنترنت، لكن مقاطع الفيديو التي تم تحريفها تعد  ظاهرة جديدة نسبيا في عام 2018.

لذلك، فعندما ظهر مقطع الفيديو لأول مرة بدأ في الانتشار بشكل كبير على شبكات التواصل وعبر مواقع الإنترنت، واعتقد العديد من المشاهدين أنه مقطع فيديو حقيقي.

كما أن اللغة المستخدمة في الفيديو مريبة بعض الشيء، وعلى الرغم من أن "زوكربيرغ" يتعرض لانتقادات وسخرية حادة بسبب حادثة تسريب البيانات الأخيرة، فإننا نشك في أن يشير الرئيس التنفيذي لشركة الإعلام الاجتماعي العملاقة إلى نفسه على أنه "زوك مان" في فيديو رسمي يعلن فيه نهاية شركة تكنولوجيا عملاقة مثل فيسبوك.
شاهد الفيديو..


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