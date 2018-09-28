» برلماني يطالب «القومية للاتصالات» بتقديم تفسير عاجل

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فوجئ رواد موقع التواصل الاجمتاعى "فيس بوك"، بقطع الاتصال عنهم وتسجيل خروج عقب الانتهاء من صلاة الجمعة مباشرة.

حالة من السخرية والقلق سادت بين رواد الموقع، خوفا من وجود هاكر الكترونى اخترق حساب بعضهم

وجاءت التعليقات بسخرية على هذا الانقطاع، فقال علاء جمال:" أنا صحيت من النوم لقيت "فيس بوك" عامل "Log out " و افتكرت الأكونت أتسرق".

وتابع آخر ساخرًا: "تسجيل الخروج اللى عمله "فيس بوك" فى مصر من كل الأجهزة عشان ياكدلك أنك المُسَيطر الوحيد على حسابك".

ولم يسلم "مارك" مؤسس الفيس بوك من سخرية المصريين في شتي مشاكلهم اليومية حيث قال محمد فضل:"كده يا مارك، استيقظ الصبح أجد إشعارًا بأني تم انتهاء جلسة حسابي من هاتفي على "فيس بوك" ، ويقولي قم بإعادة إدخال كلمة السر وسجل الدخول مرة أخرى".

وتابع "فضل": "يا مارك هناك مؤامرة كونية على حسابي"

من جانبه قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  بمجلس النواب، إن  تسجيل الخروج فاجأة مقلق جدًا  للمواطنين وخاصة فى مصر والبلاد العربية، لأن  موقع فيس بوك غالبا ما تقدم تفسير لهذا الأمر ولكن للدول الأوروبية غير مهتمة بالوضع فى البلاد الشرقية.

وأضاف قلدس فى تصريحاته لـ «المصريون»، بأنه على الهيئة القومية للاتصالات في مصر وكل الجهات القومية المعنية بمجال الاتصالات والتكنولوجيا أن تقدم تفسير عاجل وواضح لهذه الفعل المفاجئ، بالإضافة إلى ضرورة تحديد المتسببين فى هذا الأمر، وإرجاء التفسير للهيئة القومية ذلك لأنها  المهيمنة على  شركات الاتصالات وكل ما له علاقة بمواقع التواصل الاجتماعى فى مصر.


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