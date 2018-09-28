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بالفيديو.. لحظة سقوط طائرة وإنقاذ 47 من طاقمها

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سقوط طائرة
ارشيفية

وكالات- محمد الخرو

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سقوط طائرة

هبوط

ميكونيزيا

سقطت طائرة تابعة لشركة "إير نيوجيني" في البحر بدولة ميكونيزيا اليوم الجمعة علي بعد 150 ياردة من الهبوط المقرر لها.

وقال مدير مطار تشوك بدولة ميكرونيزيا إن مجموعة من القوارب الصغيرة أنقذت 47 شخصا هم ركاب وأفراد طاقم الطائرة.

وأضاف: لا نعلم ما الذي حدث... أنقذنا الجميع بالقوارب: 36 راكبا و11 من الطاقم. الطائرة تغرق الآن.

وأضاف أن الطائرة وهي من طراز بوينج 737-800 سقطت في المياه المحيطة بالجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي في حوالي الساعة 0930 صباحا بالتوقيت المحلي 2330 بتوقيت جرينتش يوم الخميس.

ونُقل الركاب وأفراد الطاقم إلى المستشفى حيث ظل ثمانية، منهم أربعة إصاباتهم خطيرة تشمل كسورا وغيرها حسبما ذكر المتحدث باسم المستشفى.

وقال متحدث باسم لجنة التحقيق في الحوادث في بابوا غينيا الجديدة إن محققين سيتجهون إلى مكان الحادث في أقرب وقت ممكن لمعرفة ملابساته.

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