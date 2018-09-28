مصر تستلم قرضًا بنصف مليار دولار

28 سبتمبر 2018 - 03:36 م

أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، حصولها على الشريحة الثالثة من قرض يموله البنك الإفريقي التنمية، قيمتها 500 مليون دولار.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في بيان، إنها تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من تمويل (قرض) يبلغ إجمالي قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وأضافت "نصر" أن "هذا التمويل لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وسيسهم فى دعم المشروعات التنموية التى تدخل فى احتياجات المواطنين".

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع بنك التنمية الإفريقى لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة.

وحصلت مصر على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في ديسمبر 2015، ثم الشريحة الثانية في مارس 2017.

ويتبع "البنك الإفريقي للتنمية" مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وهي أول مؤسسة تمويل للتنمية في القارة؛ وتضم بجانب البنك، صندوق التنمية الإفريقي وصندوق نيجيريا الائتماني.



