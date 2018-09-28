شاهد.. «الخطيب» يستعرض مهاراته بالـ«المنديل»

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المصريون

الاهلى

الخطيب

عمومية

استعرض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مهاراته الكروية في كرة القدم باستخدام المنديل "بالتنطيط" على قدمه أثناء تصويته على لائحة النظام الأساسي للقلعة الحمراء.

وأدلى "الخطيب"، بصوته في الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسي، في لجنة 11 بالقلعة الحمراء، بعد جولة تفقدية قام بها ومجلس إدارته للاطمئنان على استقرار عملية التصويت.

وحضر "الخطيب"، إلى مقر الأهلي بالجزيرة منذ الصباح، لمتابعة عملية تصويت الأعضاء على مشروع اللائحة، وكذلك من أجل التصويت على مشروع اللائحة.

ويعقد الأهلي اليوم جمعية عمومية غير عادية بمقر النادي بالجزيرة، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، التي تم إعدادها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.



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