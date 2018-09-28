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بالفيديو.. طفل ينجو بأعجوبة من الموت دهسًا

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طفل ينجو بأعجوبة من الموت دهسًا
طفل ينجو بأعجوبة من الموت دهسًا

خالد الشرقاوي

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طفل ينجو من الموت بأعجوبة

منوعات

الموت

طفل ينجو

على طريقة "عمر الشقي بقي"، نجا طفل هندي من الموت دهسا، بعد ما مرت فوقه سيارة في أثناء جلوسه على الأرض، في مشهد مرعب اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، دهست السيارة الطفل بعد أن انحنى ليربط الحذاء، في أثناء لعبه يلعب مع رفاقه بمدينة "كامراج ناجار" في مومباى في الهند، يوم الاثنين الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن قائدة السيارة تحققت من خلو الطريق ولكن الصبي كان يقف في النقطة العمياء للسيارة (نقطة لا يستطيع قائد السيارة رؤيتها) فلم تنتبه إليه، وعندما وقع الحادث ظن الجميع أن الصبي أصيب بجروح خطيرة، ولكنه قام على الفور واستمر في لعب الكرة، بينما قالت الشرطة المحلية بعد مشاهدة الفيديو إنها على علم بالحادث ولكنها لم تتلقَ أي شكوى.



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