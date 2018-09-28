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«إبراهيموفيتش» يُقلل من فوز «صلاح» بجائزة «بوشكاش»

الرياضة

صلاح
صلاح

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محمد صلاح

ليفربول

إبراهيموفيتش

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علق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، على فوز النجم محمد صلاح، جناح فريقه ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وقال «إبراهيموفيتش»، إنه كان الأحق بالفوز بجائزة أفضل هدف لعام 2018 «بوشكاش»، وذلك في حفل الفيفا الماضي، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتوج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة بوشكاش بعدما تفوق على 9 أهداف أخرى من خلال هدفه في شباك إيفرتون في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النجم السويدي: «هدف محمد صلاح هو الأفضل في 2018؟ لا أرى أن هدف كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس كان رائعا».

وواصل: «لم أشاهد أهداف المرشحين، إن كان هدفي ليس ضمنهم فأنا لست مهتم بالجائزة».

وتابع: «لقد سجلت هدفًا رائعًا مع لوس أنجلوس جالاكسي، كان يستحق الترشح للفوز بالجائزة».

وأتم: «كذلك الهدف رقم 500 في مسيرتي قد يكون مرشحا للجائزة بنهاية هذا الموسم».


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