زيارة مرتقبة للسيسي إلى روسيا

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وكالات

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روسيا

بوتين

السيسي

أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف عن زيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى موسكو.

وأكد "بوجدانوف"، خلال حواره مع برنامج "قصارى القول" بقناة "روسيا اليوم"، أن قرار تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" لا رجعة فيه، وهو اللقاء الذي سيذاع مساء اليوم.

وأوضح بوجدانوف، أن الاتصالات الروسية الإسرائيلية تقتصر حاليا على وزارتي الخارجية والدفاع.

ونوه مبعوث الرئيس بوتين بأن تركيا تتولى الفصل بين الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة في إدلب، ولا توجد مواعيد للعمليات العسكرية والخطوات السياسية خارج  تفاهمات مؤتمر أستانا.

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية والجولة الرئاسية قد تشمل أكثر من بلد.



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